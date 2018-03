Ян Баранчук: Куницкая — андердог. У «Сайборг» нет слабых мест

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Ян Баранчук назвал мужественным поступок российской спортсменки Яны Куницкой , которая в своем дебютном поединке под эгидой UFC сразу согласилась на бой с чемпионской организации в весовой категории до 66 кг Кристиной «Сайборг» Джустино.

МНОГИЕ НЕ ХОТЯТ ДРАТЬСЯ С «САЙБОРГ»

— Как так получилось, что соперником Кристины Джустино будет Яна Куницкая? Все-таки первый бой в UFC и без раскачки такой соперник. Такое часто происходит? — Дело в том, что Яна Куницкая — не человек с улицы. Она является чемпионкой Invicta, а это сильнейший в мире женский промоушен, так называемая ферма для женских дивизионов UFC. Не секрет, что многие девушки сначала пробуют свои силы там. Проводят несколько боев, а затем переходят в UFC. Конечно, не всегда так происходит. Но в данном случае, именно так. Яна была чемпионской Invicta в весовой категории до 61 кг.

Также, почему Яна сразу дебютирует в UFC с поединка с Крис — не секрет, что для «Сайборг» очень тяжело найти соперницу. Многие просто отказываются с ней драться. Шансов на победу никаких, но есть возможность оказаться серьезно избитой. И это ничем не окупится. Поэтому Яна приняла мужественное решение. Она явный андердог.

В целом, это логично. Дивизион до 66 кг в UFC еще не «построен». По сути, там одна «Сайборг». Холли Холм попробовала свои силы — не получилось. До нее была Тоня Эвинджер — другая чемпиона Invicta в весовой категории Куницкой. И у нее не получилось. Теперь сама Яна, посмотрим, как сложится.

— Как оцените шансы россиянки на победу? За счет чего она может взять вверх? — За счет духа. Ей главное не проиграть этот поединок до его начала. Не секрет — шансы небольшие, мягко говоря. Но прецеденты существуют. Например, Холли Холм с Рондой Роузи. Казалось, что у последний даже на горизонте нет соперниц. Ставки букмекеров были сумасшедшие — 10 к 1. Но в отличие от многих других соперниц, которые выходили на бой с Роузи сломленными, боялись ее, Холли вышла и сделала все, что могла. Одержала победу.

Плюс, на днях прошел Fight Nights. Многократная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина вышла против никому неизвестной Лианы Джоджуа, и Джоджуа не испугалась в отличие от других соперниц, шла вперед. Если Куницкая даст настоящей бой Крис «Сайборг», шансы у нее есть.

И еще. Яна сейчас готовится в академии Джексона-Винклджона. Эти тренеры фактически вырастили Холли Холм — предыдущую соперницу Крис «Сайборг», которая дала ей серьезный бой. Поединок продлился все пять раундов, что очень редко бывает с соперницами Крис. Обычно она выиграет быстро и досрочно. Вполне возможно, что они сумели передать Яне нужный опыт и составить план, который принесет успех.

«САЙБОРГ» — ЭТО «АНДЕРСОН СИЛВА В ЮБКЕ»

Фев 27, 2018 в 11:57 PST — Джустино производит впечатление просто непобедимой спортсменки. Но поражение у нее было. Насколько она с тех пор стал сильнее? Остались ли у нее слабые места? — Это поражение случилось 13 лет назад. Самый первый бой Крис «Сайборг». Ее тогда никто не знал. Она была молодой начинающей спортсменкой. С тех пор она проделала колоссальный путь. Это совершенно другой человек. Действительно, на данный момент, кажется, что у нее слабых мест нет.

В ее предыдущем поединке ставка Холли Холм была сделана на то, что у «Сайборг», у которой серьезная мышечная масса, она много «сгоняет» и выглядит фактурно, должны закончиться силы в поздних раундах. Вопреки ожиданиям, она не сбавила оборотов. Было видно, что у нее есть резервы. Даже стало страшно. Если она может настолько мощно действовать в стартовых раундах и держать темп в заключительных, честно говоря, она кажется спортсменкой без слабых мест.

И представьте, Федор Емельяненко считается одним из величайших бойцов современности, а он не проигрывал 10 лет. «Сайборг» — 13. Да, это женские единоборства. Здесь конкуренция меньше. «Сайборг» — спортсменка уникальная и ее категория только начинает развиваться. Но это ни в коем мере не умаляет ее заслуг.

— Получается, «Федор в юбке»? — Что-то вроде этого. Скорее «Андерсон Силва в юбке».

«САЙБОРГ» — НУНЬЕС — ЭТО БЫЛА БЫ «БОМБА»

Янв 18, 2018 в 11:17 PST — А какой женский бой в смешанных единоборствах был бы вам наиболее интересен? — Сложно сказать. Главная проблема этого дивизиона — есть великая и ужасная Крис «Сайборг» и некого ей подобрать. Есть много амбициозных девушек из весовой категории до 61 кг. Многие надеялись на Холли Холм. Сейчас есть вариант с чемпионкой этого веса Амандой Нуньес . Она жаждет боя с Крис «Сайборг». Если турнир провести в Бразилии, получится настоящая «бомба». Нуньес тоже мощная и уверенная в себе. Этот бой может привлечь серьезное внимание, но только в категории до 66 кг. «Сайборг» физически не может «гонять» до 61. Она еле-еле укладывается в 66. Боссы UFC сначала пытались впихнуть ее в 61. Она провела два боя в промежуточном весе, и сказала, что больше не может: «Тело отказывается слушаться». И она испытывала ужасные страдания во время весогонки. Поэтому под нее решили создать дивизион до 66 кг. Посмотрим.

Безусловно, одна из главных задач UFC сейчас — искать новых звезд в этой весовой категории. Они открыли категорию до 57 кг, которой как раз не хватало. У них были 52 и 61. Многие девушки были слишком большие для 52 и слишком маленькие для 61. Девять килограмм — большая разница, поэтому новый дивизион быстро заполнился, а 66 надо создавать с нуля. Звезда уже есть — это хорошее начало. В свое время категория до 61 кг создавалась под Ронду Роузи. Сейчас там высочайшая конкуренция.