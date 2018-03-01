Нурмагомедов проиграет и Макгрегору, и Фергюсону — Кевин Ли

«Я думаю Конор его достанет, — заявил Ли в интервью bjpenn.com. — Некоторые люди раздули из мухи слона и считают Конора чуть ли не чёртовым магическим богом, потому что они просто глупы, но на самом деле Хабиба слишком легко достать. У него полно дыр, и похоже, что он не латает эти дыры. Понимаете, о чём я? Он не слишком часто дерётся, так что мы редко его видим, но тот Хабиб, что выходил на бой с Барбосой, был тем же самым Хабибом, что дрался с Рафаэлем дос Аньосом шесть лет назад. Он совершенно не эволюционировал, так что если они с Конором будут драться, я, вероятно, поставлю на Макгрегора. Но сначала Хабибу нужно пройти Тони».

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Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 7 апреля как главное событие турнира UFC 223 в Лас-Вегасе (США).

«Честно говоря, я ещё не совсем определился, но наверное, я бы поставил на Тони, — продолжает Кевин. — Я думаю, Тони предложит ему слишком много. Он делает очень много странных вещей. Из-за его манеры двигаться вам может показаться, что вы достали его, что он потрясен, но он очень умело гасит пропущенные удары и продолжает идти вперёд. Я думаю, он задаст такой темп, что Хабиб просто не выдержит. Хабиб не потянет его темп, и похоже, что он прежде не проходил пять раундов. Тони будет давить и победит прежде всего в психологической битве».

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Источник: FightTime

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