Сходу в пекло

3 марта 2018 г., «T-Mobile Arena», Лас-Вегас, штат Невада, США UFC 222 В главном бою UFC 222 Кристиана Жустино во второй раз будет защищать пояс чемпионки в полулёгком весе. Ходили разговоры, что её соперницей может стать соотечественница Аманда Нуньеш, но в итоге «Киборг» встретится с дебютанткой промоушена в лице россиянки Яны Куницкой . Во втором по значимости событии неувядающий ветеран UFC и один из лучших бойцов полулёгкого дивизиона Фрэнки Эдгар сойдётся с набирающим обороты Брайаном Ортегой в самом ожидаемом поединке грядущего турнира. Кроме того, коснёмся Андрея Орловского — ещё одного ветерана ММА и UFC, но уже в тяжёлой категории, который разделит октагон с высоченным Штефаном Штруве. Именно с этих представителей королевского дивизиона и начнём.

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Спортсмен из Нидерландов шёл с двумя победами подряд, сначала одолев за 16 секунд пробитого в хлам Антонио Силву (КО 1), а затем поляка Даниэля Омельянчука (SBM 2), но в сентябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме уступил россиянину Александру Волкову

Бой двух гулливеров был конкурентным, и оба имели удачные моменты, но со временем инициатива стала переходить к Волкову. Домашние стены не помогли Штефану и в 3-м раунде «Драго» поднажал и разрушил «Небоскрёба» комбинацией жёстких ударов у сетки (ТКО 3).

Штруве сейчас находится на 10-й строчке в топ-10 и главной целью для него, наверное, является сохранить место в рейтинге. Заводить разговоры о чём-то более серьёзном и продвижении вверх, не говоря уже о возможности бороться за титул, смысла нет. Штефану только 30 лет и, вроде бы, время впереди ещё есть, чтобы дела пошли в гору, но на деле какого-то существенного прогресса в его выступлениях не наблюдается.

Албини ярко дебютировал под баннером UFC, забив до ТКО не хватающего звёзд с неба, но крепкого Тимоти Джонсона уже в первой пятиминутке, но с Андреем ничего особенного не показал. Нельзя сказать, что Орловский в тот вечер выдал нечто эдакое, но «Питбуль» больше хотел выиграть, чаще попадал, что и отразилось на судейских записках.

На самом деле, хочется порадоваться за белоруса, что ему удалось выйти на победную тропу, поскольку затяжные серии поражений ещё и чисто психологически могут очень сильно давить на человека. Особенно если он известен и в своё время находился на вершине, владея чемпионским поясом. Но нельзя не отметить и тот факт, что карьера 39-летнего «Питбуля» находится на финишной прямой и далее остаётся постараться развивать успех и удержаться на плаву в рейтинге, где, кстати, Орловский расположился на 12-й строчке.

Что касается исхода данного противостояния, то здесь всё довольно мутно. Оба могут считаться сильно пробитыми спортсменами, ведь на двоих КО/ТКО проигрывали 17 раз (7 Штруве и 10 Орловский). Поэтому, нельзя исключать досрочное завершение в любую сторону. Нет гарантий, что Андрей вдруг не попадёт во время какой-нибудь комбинации, а также, что сам не пропустит, скажем, хай-кик или колено от «Небоскрёба».

Но и до финального гонга дело тоже вполне может дойти. Штруве будет пытаться худо-бедно обстреливать визави с дальней дистанции (напомним, что Штефан выше Андрея на 20 см и на 19 см превосходит в длине рук) джебами и фронт-киками в корпус, а Орловский –раздёргивать и стремиться достать голову соперника оверхендом или взорваться серией боковых.

У белоруса защита от переводов в партер составляет 80%, что является хорошим показателем, но если «Небоскрёб» его повалит, то у Андрея могут начаться проблемы, ведь Штефан опасен по части «сабмишенов», которыми добыл 17 побед.

Ни тот, ни другой не обладают отличной выносливостью, но всё-таки предпочтительнее в этом аспекте выглядит боец из Нидерландов, ведь как ни крути, он на целых 9 лет моложе.

Можно было бы отдельно отметить то, что за последние годы оппозиция у Андрея была куда серьёзнее, чем у Штруве. Безусловно, так и есть. Но когда против белоруса поставили Албини, который явно ниже классом, нежели те, кому Орловский проигрывал, то «Питбуль» хотя и выиграл, но никакого тотального разгрома там не было.

Тяжело сделать выбор, но по совокупности всех факторов, автор отдаёт минимальное преимущество Штруве, который, пожалуй, перестучит по очкам в близком бою.

Прогноз: Штруве решением

Поединок в полулёгком весе — до 66 кг Экс-чемпион UFC в лёгком и дважды бывший претендент в полулёгком весе Фрэнки «Ответ» Эдгар, находящийся на 2-й позиции рейтинга, схлестнётся с опаснейшим и непобеждённым проспектом Брайаном Ортегой, который находится в топ-15 на строчку ниже.

В июле 2016-го на юбилейном турнире UFC 200 Фрэнки Эдгар уступил по очкам Жозе Алдо и не смог завоевать «временный» титул чемпиона в 66 кг. Но далее Фрэнки вернулся на победную тропу и в конце последующих двух поединков поднимали его руку. Сначала «Ответ» одолел решением опасного нокаутёра Джереми Стивенса на UFC 205 в конце 2016-го, а затем финишировал техническим нокаутом молодого и перспективного мексиканца Яира Родригеса прошлой весной в рамках UFC 211.

Фрэнки должен был биться за пояс с чемпионом Максом Холлоуэем в декабре 2017-го на UFC 218, но получил травму. Планировалось перенести их встречу на UFC 222, но, на сей раз травмировался уже Макс, а на замену выйдет Ортега.

Таким образом вышло, что 36-летний Фрэнки из претендента на титул стал участником претендентского боя, так как с большой долей вероятности победитель в их схватке с Брайаном выйдет на Макса и попытается оспорить титул «Благословенного». Не самое лучшее развитие событий для Эдгара, но он никогда не искал лёгких путей и дрался со всеми, кого против него ставили.

Что касается Брайана, о котором в последнее время всё больше говорят в фанатских кругах, то это 27-летний американец с мексиканскими корнями. В ММА он дебютировал в 2010-м, а в 2011-м выиграл пояс чемпиона RTC (Respect In The Cage) в полулёгком весе. В 2014-м Ортега завоевал чемпионский пояс RFA (Resurrection Fighting Alliance) в той же весовой категории, а затем его подписали в UFC.

Первое выступление Ортеги под баннером сильнейшей лиге мира оказалось одновременно и удачным, и нет. Дело в том, что Брайан менее чем за две минуты «задушил» Майка де ла Торре, но провалил допинг-тест, и бой признали «несостоявшимся».

Далее Ортега добыл пять побед подряд, причём все — досрочно. Он финишировал Тьяго Тавареша (TKO 3), победителя The Ultimate Fighter 14 Диего Брандао (SBM 3), опытнейшего ветерана Клэя Гуиду (KO 3), Ренато Карнейро (SBM 3) и в крайнем бою в декабре прошлого года матёрого Каба Суонсона (SBM 2), чей «скальп» на данный момент является самым ценным в коллекции Брайана.

Интересно, что Таварешу, Брандао, Карнейро и Суонсону Ортега проигрывал по ходу поединков, но смог переломить ситуацию. Ему достаточно всего одного эпизода, одной ошибки оппонента, чтобы обернуть происходящее в клетке в свою пользу.

Брайан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В ММА у Ортеги из 13 побед 7 «сабмишенами». Он очень опасен на спине, умело набрасывает «треугольники», жёстко пробивает локтями из гарда, проводит свипы. Ортега имеет в арсенале убойные «гильотины», выбраться из которых крайне сложно, и лучше в них не попадать.

Он может взять в «гильотину» из клинча, как это произошло в поединке со Суонсоном, которому Брайан буквально чуть голову не оторвал. Или, когда Карнейро проходил в ноги Ортеге, то последний успел взять голову бразильца в замок, а, оказавшись на спине, сомкнул ноги вокруг корпуса Ренато и закончил дело «гильотиной».

Несмотря на отточенные навыки «сабмишенов», Ортега не часто старается переводить вниз, так как неплохо готов в ударной технике. Умеет работать в двух стойках, использует джеб, сдвоенный джеб, выбрасывает серии из прямых и боковых ударов, лоу-кики, мидл-кики, а также может жёстко подловить коленом, что и произошло с Гуидой. Хотелось бы отметить, что Брайан способен при необходимости усилить натиск и пойти на тотальный штурм, что, опять же, мы видели против Клэя. Защита от тэйкдаунов у 27-летнего бойца весьма средняя и составляет 56%.

С кардио Ортега проблем не имеет: помимо стандартных трёх раундов, ему уже дважды доводилось биться в 25-ти минутных схватках.

Эдгар является ярко выраженным универсалом, разносторонне подготовленным бойцом, не имеющим каких-либо слабых сторон. Фрэнки отличается прекрасной выносливостью и способен поддерживать высокий темп по ходу всего боя.

«Ответ» хорошо двигается, постоянно смещается в стороны и технично боксирует. Джебы, серии из боковых ударов, например, левый хук в корпус — правый хук в голову, апперкоты из клинча. Эдгар бьёт и ногами по этажам, но несколько реже.

По базе Фрэнки борец и удары хорошо миксует с тэйкдаунами, чаще всего, переводя вниз различными вариантами проходов в ноги. На покрытии Эдгар контролирует, но способен и разбивать сверху ударами и финишировать, как, например, в 3-м бою с Би-Джей Пенном или с Родригесом, которого «Ответ» крушил в партере, и в итоге доктор запретил Яиру выходить на 3-й раунд из-за гематомы под глазом.

У Эдгара чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и 4 победы приёмами. В том числе над Кабом Суонсоном, которого Фрэнки «задушил» в пятой пятиминутке.

Захочет ли бывший чемпион лёгкого дивизиона бороться с Ортегой и переводить того на настил? Вопрос интересный, ведь Брайан может и в клинче прихватить на «гильотину», и при проходе в ноги, плюс «треугольники» в партере. Ортеге много не надо, поскольку он очень цепкий и плотно берёт захваты. Одна ошибка –и дело сделано. Поэтому нельзя исключать, что он поймает Эдгара на «сабмишен».

С другой стороны, Фрэнки имеет огромный опыт выступлений против соперников самых разных стилей, и в том числе опасных джитсеров: Би-Джей Пенн (трижды), Бенсон Хендерсон (дважды), Чарльз Оливейра. С каждым из них Эдгар боролся и неоднократно проводил тэйкдауны, работал в партере, и ничего не произошло.

Автор полагает, что Фрэнки будет-таки время от времени проводить тэйкдауны, но его собственные навыки джиу-джитсу, а также тот факт, что сам Эдгар и его тренеры прекрасно знают сильные стороны визави, позволят не попасться на приём. Наверное, «Ответ» будет стараться постоянно прижимать голову к груди Брайана, дабы снизить риск тех же «треугольников».

В стойке попадать будут оба, но Эдгар выбросит больше точных ударов благодаря постоянным перемещениям и быстрым двух-трёхударным комбинациям. Скорее всего, Фрэнки переработает оппонента в конкурентном поединке.

Прогноз: Эдгар решением

Поединок за титул чемпионки UFC в женском полулёгком весе — до 66 кг Ситуация в женском полулёгком весе UFC сейчас такова, что подбирать соперниц для действующей чемпионки Кристианы Жустино — задача не из лёгких. Да что там говорить, ведь даже и дивизиона как такового и нет. Если вы откроете официальный сайт UFC и загляните в раздел рейтингов, то увидите, что в каждой категории есть топ-15 спортсменов, а категория среди женщин до 66 кг просто обозначена, что в принципе существует в организации.

Вот и получается, что очень долго велись разговоры о приходе «Киборг» в сильнейшую лигу мира, а когда могучую бразильянку, наконец, подписали, то находить, с кем её ставить, оказалось не так уж и легко. Пока Жустино ещё не была чемпионкой UFC, всё же было проще. В дебюте против неё вывели Лесли Смит , которую бразильянка забила до ТКО в 1-м раунде. Затем Лину Лансберг, уступившую Кристиане аналогичным способом, но во 2-й пятиминутке. Оба эти боя, кстати говоря, прошли в промежуточном весе — до 63,5 кг.

В июле 2017-го на UFC 214 «Киборг» выступила уже в своей привычной категории и завоевала чемпионский титул в полулёгком весе, финишировав экс-чемпионку Invicta FC Тоню Эвинджер (ТКО 3), которая оставила свой пояс вакантным, чтобы перейти в UFC и подраться с Жустино. В декабре прошлого года на UFC 219 для первой защиты титула Кристианы ей в оппонентки выставили Холли Холм — бывшую обладательницу пояса UFC в легчайшем весе, которую «Киборг» победила единогласным решением.

Как видите, руководству UFC приходится то подписывать чемпионок из сторонних организаций, то выдёргивать бывших обладательниц титула из других категорий, дабы бразильянке находилось с кем конкурировать за пояс в полулёгком дивизионе, от которого пока, по большому счёту, только одно название.

И теперь с Жустино сразится ещё одна бывшая чемпионка Invicta FC Яна Куницкая. Для 28-летней россиянки это будет первое выступление под эгидой самой популярной ММА-лиги мира.

Яна начала биться в ММА с мая 2009-го года. Первые одиннадцать поединков она провела на различных турнирах в европейских странах, большую их часть –в России. В том числе Куницкая сражалась в М-1 и ACB. В 2013-м россиянка объявила о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую деятельность, но в 2016-м вернулась в спорт и провела ещё две схватки. На тот момент рекорд Куницкой составлял 9-2, а уступила она Марии Хаугард Джурсаа (UD 3) и Заире Дышековой (SBM 1).

В том же 2016-м Яна подписала контракт с женским промоушеном Invicta FC и сразу получила титульный бой в легчайшем весе против уже упомянутой выше Тони Эвинджер. Куницкая выиграла, заставив американку сдаться после «рычага локтя», но Эвинджер подала апелляцию, посчитав, что имела место ошибка рефери. Дело в том, что в момент проведения «армбара», чтобы избежать сдачи, Тоня наступила ногой на лицо Яны, что не запрещено правилами, но рефери вынудил Эвинджер убрать ногу с головы россиянки, лишив возможности защититься от болевого приёма. В итоге Атлетическая комиссия штата Миссури приняла решение лишить Куницкую титула и вернуть его американке, а их бой признали «несостоявшимся».

Через год Яна встретилась с Эвинджер в реванше, но для россиянки всё сложилось неудачно. Тоня навязала борьбу, переводила в партер, где владела преимуществом, и во 2-й пятиминутке «задушила» россиянку, после чего как раз и оставила пояс и ушла в UFC. Несмотря на фиаско, Куницкая в следующем поединке вновь боролась за титул и в августе 2017-го в рамках Invicta FC 25 одолела по очкам в 25-минутной схватке Ракель Паалухи, вновь став чемпионкой.

Путь в единоборствах Яна начинала с тхэквондо и рукопашного боя. Становилась чемпионкой России по тхэквондо и тайскому боксу, чемпионкой мира по грэпплингу. Также за плечами Куницкой победы на международных турнирах по рукопашному бою, кикбоксингу и тхэквондо.

В ММА Яна является универсалом. Может и побороться, а переводит обычно через проходы в ноги или зацепами. В партере частенько старается сразу же забраться в фулл-маунт. Комфортно себя чувствует в стойке и имеет достаточный технический арсенал. Использует джебы, правый через руку, серии из прямых и боковых, а также различные кики по всем этажам, в том числе и «вертушки» в голову. Местами может и размениваться ударами. Из 10 побед 7 КО/ТКО.

На взгляд автора, наиболее эффективна Яна тогда, когда избегает разменов и делает ставку на движение и работу с дальней дистанции, что мы видели, в частности, в чемпионских раундах поединка с Ракель Паалухи. Джеб — оттяжка, джеб — фронт-кик в корпус, чуть реже бэк-кик. И так по кругу. В таком случае Куницкая прекрасно набирает очки и в большинстве эпизодов остаётся недосягаемой для соперницы.

Россиянка тренируется в кэмпе Грега Джексона и в подготовке к предстоящей встрече с Жустино Яне помогает Холли Холм, которая не столь давно билась с бразильянкой.

Безусловно, что для Куницкой на сегодняшний день это самый большой шанс в карьере, но одновременно с этим нужно констатировать, что Яна сходу попадёт в пекло. Не имея опыта боёв в UFC, она встретится с самой жёсткой и разрушительной соперницей, какую только можно представить. Букмекерские котировки: «Киборг» — 1.07, Куницкая — 8, и трудно не согласиться с подобным раскладом.

Жустино имеет гораздо больше опыта в ММА в целом, а кроме того превосходит в физической силе, борьбе и на покрытии. В стойке чисто технически Яна не уступает, но ударная мощь на стороне Кристианы.

Автор считает, что наиболее рациональной тактикой для Яны может стать избегание разменов и борьбы и работа с дальней дистанции. Как против Паалухи. Джебы, движение, фронт-кики и никаких обострений. Но это в теории, а на деле, скорее всего, постоянно удерживаться на дальней дистанции не выйдет, и «Киборг» будет попадать.

Можно было бы предположить, что Жустино полезет бороться, а в этом аспекте она тоже видится сильнее, но в большинстве случаев Кристиана действует в стойке. Плюс, если уж с Холли Холм Жустино не стремилась бороться и переиграла «Дочь священника» в стойке, то и в главном событии UFC 222, наверное, сделает ставку на свои ударные навыки и прессинг.

Не станем говорить, что шансов у претендентки нет, и всё в этом духе, поскольку ММА есть ММА. Но по всей логике Куницкой будет очень тяжело.

Прогноз: Жустино ТКО Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.