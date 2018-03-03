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Колдуэлл защитил титул Bellator в легчайшем весе
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Колдуэлл защитил титул Bellator в легчайшем весе 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Чемпион Bellator в легчайшем весе Дарион Колдуэлл успешно провёл защиту титула на турнире Bellator 195. Соперником Колдуэлла был Леандро Хиго. Поединок завершился в первом раунде после успешного удушающего приёма «гильотина».
Этот поединок стал единственным из четырёх в главном карде шоу, завершившимся досрочно. В соглавном бою Джо Тайманго победил Джо Уоррена раздельным решением судей, Кристина Уильямс таким же способом победила Эмили Дьюкот, а Хуан Арчулета победил Уильяма Джоплина единогласным решением судей.
Bellator 195. Главный кард
Даррион Колдуэлл — Леандро Хиго — победа Колдуэлла удушающим приёмом в первом раунде
Джо Тайманго — Джо Уоррен — победа Тайманго рздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Кристина Уильямс — Эмили Дбюкот — победа Уильямс раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28)
Хуан Арчулета — Уильям Джоплин — победа Арчулеты единогласным решением судей (30-26, 30-24, 30-23).
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