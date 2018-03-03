Колдуэлл защитил титул Bellator в легчайшем весе

Чемпион Bellator в легчайшем весе Дарион Колдуэлл успешно провёл защиту титула на турнире Bellator 195. Соперником Колдуэлла был Леандро Хиго. Поединок завершился в первом раунде после успешного удушающего приёма «гильотина».

Этот поединок стал единственным из четырёх в главном карде шоу, завершившимся досрочно. В соглавном бою Джо Тайманго победил Джо Уоррена раздельным решением судей, Кристина Уильямс таким же способом победила Эмили Дьюкот, а Хуан Арчулета победил Уильяма Джоплина единогласным решением судей.

Bellator 195. Главный кард

Даррион Колдуэлл — Леандро Хиго — победа Колдуэлла удушающим приёмом в первом раунде

Джо Тайманго — Джо Уоррен — победа Тайманго рздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Кристина Уильямс — Эмили Дбюкот — победа Уильямс раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28)

Хуан Арчулета — Уильям Джоплин — победа Арчулеты единогласным решением судей (30-26, 30-24, 30-23).