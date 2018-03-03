Емельяненко оскорбил российских бойцов

Емельяненко раскритиковал российских бойцов и назвал их полуобмороками

«Да Харитонов (боец MMA Сергей Харитонов —прим. "Ленты.ру") мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов. Как Алексей Олейник. И им подобных», — заявил Емельяненко. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал об отсутствии интереса к поединкам с соотечественниками. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, бойцов интересуют только гонорары.

«Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят — пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — добавил он.

18 декабря Емельяненко нокаутировал американца Вирджила Цвикера. После выхода из тюрьмы россиянин провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы.