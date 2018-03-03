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Емельяненко оскорбил российских бойцов
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Емельяненко раскритиковал российских бойцов и назвал их полуобмороками 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал об отсутствии интереса к поединкам с соотечественниками. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Да Харитонов (боец MMA Сергей Харитонов —прим. "Ленты.ру") мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов. Как Алексей Олейник. И им подобных», — заявил Емельяненко.
По мнению спортсмена, бойцов интересуют только гонорары.
«Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят — пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — добавил он.
18 декабря Емельяненко нокаутировал американца Вирджила Цвикера. После выхода из тюрьмы россиянин провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы.
4 марта Емельяненко встретится с поляком Шимоном Байором, у которого в активе 17 побед и 7 поражений.
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