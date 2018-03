Коннор Макгрегор: «Карьера Фрэнки заслуживает того, чтобы биться со мной»

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что Фрэнки Эдгар заслуживает бой с ним. Однако 36-летний американец провел сегодня поединок с Брайаном Ортегой и проиграл нокаутом в первом раунде.

"Карьера Франки заслуживает того, чтобы биться со мной этой ночью. Уважаю тебя! Люблю и уважаю всегда! Настоящий боец бойцов", — написал Макгрегор в Твиттере.

Frankie's career deserved for that to be against me tonight. Respect Frankie. Love and respect always! A true fighters fighter ❤

