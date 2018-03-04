UFC 222: Андрей Орловский удивил и победил Штефана Штруве

Лас-Вегас, США. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе 39-летний белорус Андрей Орловский (27-15) одержал вторую победу подряд после пяти поражений. В рамках основного карда турнира UFC 222 он оказался сильнее и хитрее Штефана Штруве (28-10) из Нидерландов.

Орловский удивил и зрителей, и соперника, сделав ставку не на коронную «ударку», а на тэйкдауны, переводя значительно более высокого Штефана в партер пять раз на протяжении трёх раундов. Нельзя не отметить, что в 24 предыдущих поединках в UFC Андрей провёл всего три тэйкдауна.

В итоге именно это и принесло белорусу победу: 30-27 и 29-28 (дважды). «Мои глаза всё ещё горят, — заявил он после боя. — И старого пса можно научить новым трюкам. Я хочу снова быть чемпионом — шаг за шагом. Сегодня я побил сильного соперника и готов идти дальше».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Орловский-Штруве (появится позже)

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