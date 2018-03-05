Сагайдаковская: удары у Куницкой не поставлены

Чемпионка мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), россиянка Инна Сагайдаковская прокомментировала итоги дебютного боя в UFC россиянки Яны Куницкой , уступившей техническим нокаутом в первом раунде бразильской чемпионке в полулёгком весе Крис Сайборг Жустину.

«Было видно невооруженным глазом, что удары у россиянки не поставлены. Не увидела характера и в других действиях. В глазах уже перед боем чувствовался страх! То, что однозначно я могу сказать, — Яна сгорела до боя. С Сайборг, обладающей хорошим правым прямым ударом, нужно было с дистанции работать и первой фигачить. Куницкая стала закрываться, а это уже проигрыш. Смогла бы я справиться с бразильянкой? Ну не знаю (смеется). В ММА бьют куда хотят, я бы всю башку ей разнесла, опыт был уличный. Надо разок попробовать, но мне здоровье жалко своё, в ММА чаще калечат. Возможно, это причина, что бокс нравится больше!» — рассказала Сагайдаковская.