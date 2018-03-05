В Нефтеюганске прошел турнир по смешанным единоборствам

Первыми на площадку вышла пара в легком весе 61 кг — серебряный призер России по вьет-во-дао сургутянин Роберт Латыпов и Гасан Мамедов из Челябинска, неоднократный призер турниров по ММА, который и одержал победу в схватке. Следующей парой стали челябинец Сергей Ермаков и Батырханов Шихамад, житель Нефтеюганского региона, представлявший республику Дагестан. Батырханов стал победителем.

Поединок Егора Лавра из Ханты-Мансийска и Сергея Яковлева из Чебоксар оказался одним из ярчайших боев турнира. Егор Лавр, кандидат в мастера и многократный чемпион Югры по рукопашному бою, яростно атаковал своего соперника из Чувашии. Яковлев красиво контратаковал соперника, молниеносно переводя схватку в партер. В итоге судьи признали его победителем.

Юрий Федоров. Также поединки выиграли Владимир Мигович из Челябинска, Багаутдин Магомедов из Махачкалы, бойцы из Челябинска Илья Ильин

Интерес зрителей вызвал женский бой в весе 56 кг. Победу одержала Ольга Кочкина их Челябинска, чемпионка УрФО по рукопашному бою. Она победила более юную соперница Елену Керимову из Чебоксар, которая является призером чемпионата России по кикбоксингу.

Завершением вечера стал финальный бой в весовой категории 77 кг между Черменом Басиевым (РСО-Алания) и Зауром Тарикулиевым из Пойковского. В бескомпромиссной двухраундовой схватке гость из Осетии одержал победу над соперником.

По словам организатора турнира, вице-президента ФСБР, депутата окружной думы Владимира Семенова подобные турниры не только несут огромный эмоциональный заряд для зрителей, но и являются стимулом для молодежи. Каждый легендарный атлет с мировым именем состоялся потому, что у него была возможность соревноваться с более сильным соперником. Помимо тренировок, спортсмен должен воспитывать свой дух в открытом состязании, поэтому подобные турниры — залог будущих громких побед молодых спортсменов, которые здесь могут встретиться с настоящими звездами ринга», — отметил вице-президент ФСБР.

«Статусные всероссийские и международные турниры по единоборствам при поддержке Владимира Николаевича Семенова уже стали визитной карточкой Югры. Главной оценкой успешности и высокого уровня проведения мероприятия стали трибуны полные зрителей и болельщиков», — оценил организацию соревнований первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов.

Вице-президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) Борис Бурзиев заявил, что Югра по праву считается одним из лучших центров развития единоборств в России. Он выразил благодарность организаторам турнира за прекрасный праздник спорта.