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Проигравшая бой россиянка решила сменить весовую категорию
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Проигравшая бой за три минуты россиянка решила сменить весовую категорию 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: Фото: @yanamma
Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая после боя против бразильянки Крис Жустину объявила о решении вернуться в легчайший вес. Об этом сообщает MMA Junkie.
«Очень переживаю, в каких-то моментах мне казалось, что я контролирую этот бой. Хотя все видели, что произошло», — прокомментировала итоги поединка россиянка. После этого она сообщила о решении сменить весовую категорию и продолжить выступления в легчайшем весе (до 61 килограмма).
32-летняя бразильянка одержала победу над Куницкой техническим нокаутом в первом раунде, защитив чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе (до 66 килограммов).
28-летняя россиянка становилась чемпионкой России по тайскому боксу и тхэквондо, неоднократно побеждала в международных соревнованиях. С 2009 года в MMA Куницкая провела 14 поединков, из них — 10 побед, три поражения. Результаты одного боя были аннулированы. Поединок против Жустину стал дебютным для россиянки в UFC.
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