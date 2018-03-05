ACB 86. Исаев сразится против Мухамед Берхамова за титул в полусреднем весе

Промоутерская компания ACB объявила о поедике между чемпионом полусреднего весе Мухамеда Берхамова и претендента Беслана Исаева. Бой состоится в рамках турнира ACB 86.

Мухамед Берхамов остается небитым на протяжении всей своей пятилетней карьеры в профессиональном MMA, оставаясь самым молодым действующим чемпионом лиги.

Претендент на пояс Беслан Исаев уже давно знаком любителям смешанных единоборств. За его плечами более почти полсотни боев, но он все еще является одним из лучших бойцов в весовой до 77 кг.