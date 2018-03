Валентина Шевченко хочет драться за наилегчайший титул на UFC 225

Бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко (15-3) заявила, что следующий бой хотела бы провести 9 июня на турнире UFC 225 в Чикаго (США), а также прозрачно намекнула, что не прочь побороться за титул в наилегчайшем весе, который принадлежит Никко Монтаньо (4-2).

«Жду дату своего следующего боя. Была бы счастлива снова вернуться в Чикаго», — написала она в Twitter, добавив фото текущего рейтинга женского наилегчайшего дивизиона, где она располагается на первой строчке, а также хэштег #БойЗаТитул.

Waiting on the date for my next fight. Would be happy to come back to Chicago again! #UFC225 June 9 #Chicago #125 #FightForTheBelt @danawhite @ufc @Mickmaynard2 pic.twitter.com/zdZKpkC93E

— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 5 марта 2018 г.

Напомним, что Шевченко успешно дебютировала в наилегчайшем весе в феврале этого года, досрочно победив дебютантку октагона Присцилу Качоэйра.

Монтаньо завоевала титул в декабре прошлого года, победив по очкам Роксэнн Модаффери.

