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Валентина Шевченко хочет драться за наилегчайший титул на UFC 225
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Валентина Шевченко хочет драться за наилегчайший титул на UFC 225 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
Бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко (15-3) заявила, что следующий бой хотела бы провести 9 июня на турнире UFC 225 в Чикаго (США), а также прозрачно намекнула, что не прочь побороться за титул в наилегчайшем весе, который принадлежит Никко Монтаньо (4-2).
«Жду дату своего следующего боя. Была бы счастлива снова вернуться в Чикаго», — написала она в Twitter, добавив фото текущего рейтинга женского наилегчайшего дивизиона, где она располагается на первой строчке, а также хэштег #БойЗаТитул.
Waiting on the date for my next fight. Would be happy to come back to Chicago again! #UFC225 June 9 #Chicago #125 #FightForTheBelt @danawhite @ufc @Mickmaynard2 pic.twitter.com/zdZKpkC93E
— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 5 марта 2018 г.
Напомним, что Шевченко успешно дебютировала в наилегчайшем весе в феврале этого года, досрочно победив дебютантку октагона Присцилу Качоэйра.
Монтаньо завоевала титул в декабре прошлого года, победив по очкам Роксэнн Модаффери.
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