Минеев получил серьезную травму колена, бой на турнире Fight Nights с Исмаиловым отменен 

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бой между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights отменен из-за тяжелой травмы колена Минеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Спортсмен получил повреждение во время подготовки к бою. У него диагностирован отрыв заднего рога медиального мениска, разрыв наружной боковой связки колена.
Поединок должен был пройти в Москве 30 марта.
"Мы не будем добавлять в кард бои, несмотря на отмену поединка. К сожалению, так произошло. Думаю, они теперь подерутся уже осенью", — сказал руководитель компании Камил Гаджиев.
В активе Исмаилова 12 побед и два поражения. На счету Минеева 10 побед и одно поражение.