Минеев получил серьезную травму колена, бой на турнире Fight Nights с Исмаиловым отменен

Спортсмен получил повреждение во время подготовки к бою. У него диагностирован отрыв заднего рога медиального мениска, разрыв наружной боковой связки колена.

Поединок должен был пройти в Москве 30 марта.

"Мы не будем добавлять в кард бои, несмотря на отмену поединка. К сожалению, так произошло. Думаю, они теперь подерутся уже осенью", — сказал руководитель компании Камил Гаджиев

В активе Исмаилова 12 побед и два поражения. На счету Минеева 10 побед и одно поражение.