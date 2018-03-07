Тренер Кормье: Джонс больше не явялется величайшим бойцом в истории

Даниэль Кормье : Я готов драться с Густафссоном после встречи с Миочичем

Отметим, что после поединка в крови Джонса обнаружили запрещенный препарат. После этого боец был лишен титула, который вернули Кормье.

"Джонс провалил допинг-тест, и мне очень жаль всех участников этой истории. Особенно Кормье. Даниэль заслуживал поединок против соперника, который был честен. То же самое заслуживали фанаты.