Вердум хочет совмещать выступления в UFC и WWE

Боец UFCФабрисиу Вердум подчеркнул, что хотел бы провести несколько боёв в WWE и собирается встретиться с представителями реслинг-шоу 8 марта в Сан-Диего.

«Я думаю, что можно совмещать выступления в UFC и WWEю Если бы у меня была такая возможность я бы сражался и там, и там — без проблем. Это здорово с финансовой точки зрения. Бой в WWE — зрелище, которое интересно делать. Я определённо хочу этого. В четверг у меня встреча с представителями WWE. В четверг я поеду в Сан-Диего, узнаю, что думают в WWE по этому поводу. Это круто, получить уникальную возможность провести там несколько боёв», — приводит слова Вердума BJPenn.