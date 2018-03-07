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Вердум хочет совмещать выступления в UFC и WWE
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Вердум хочет совмещать выступления в UFC и WWE 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Боец UFCФабрисиу Вердум подчеркнул, что хотел бы провести несколько боёв в WWE и собирается встретиться с представителями реслинг-шоу 8 марта в Сан-Диего.
«Я думаю, что можно совмещать выступления в UFC и WWEю Если бы у меня была такая возможность я бы сражался и там, и там — без проблем. Это здорово с финансовой точки зрения. Бой в WWE — зрелище, которое интересно делать. Я определённо хочу этого. В четверг у меня встреча с представителями WWE. В четверг я поеду в Сан-Диего, узнаю, что думают в WWE по этому поводу. Это круто, получить уникальную возможность провести там несколько боёв», — приводит слова Вердума BJPenn.
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