Орловский, Шевченко, Евкуров, Гассиев, Шлеменко — обзор соцсетей 8 марта.

Мемы от Ковалёва Орловского , видео от Шлеменко и Гассиева : как боксёры и бойцы ММА поздравили любимых женщин в соцсетях.

Недавно отпраздновавший вторую победу подряд тяжеловес Андрей Орловский подошёл к поздравлению с юмором и выложил в своём «инстаграме» не самый свежий мем. Шутка в сходстве Андрея с главным героем знаменитого фильма «300 спартанцев».

Весёлой картинкой поделился и боксёр Сергей Ковалёв.

Великолепная девушка-боец и звезда UFC Валентина Шевченко только вчера отметила день рождения. А сегодня уже делилась с посетителями своей страницы в «Инстаграм» вот таким очаровательным селфи.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе, боксёр Мурат Гассиев записал для женщин видеообращение.

Его примеру последовал экс-чемпион Bellator, боец ММА — Александр Шлеменко

Очень красивое и трогательное послание в своём «инстаграме» оставил боец Никита Крылов . Давно известно, что Никита отлично управляется с ведением соцсетей. В этот раз полутяжеловес сопроводил фото сына большой и красивой подписью:

«Писал об этом примерно год назад и не готов сказать по-другому. Противоречивость в женщине — это не желание кроссовок и шпилек одновременно или попытка сказать и да, и нет. Противоречивость, я так думаю, в том, что для мужчины это очень часто единственный повод жить и единственный повод умирать. Противоречивость в том, что эти поводы могут проявиться в тысяче моментов по очереди, а могут, как на войне, например, — почти одновременно. Само ощущение этого живет в мужчине, но воспитывается, как ребёнок, каждым из родителей. И зависит от каждого из родителей. Рад, что близкие мне люди, разделяют эти принципы. Рад, что самый близкий мне человек не дает шанса в них усомниться и заставляет меня раз в год подумать об этом. Во все остальные дни можно и цветы купить. #с8мартадевочки»

Нетрудно догадаться, кому в первую очередь предназначается послание Крылова. Также своей второй половинке посвятил пост другой боец ММА Вячеслав Василевский

Уступившая в прошлые выходные возможность стать первой чемпионкой UFC из России Яна Куницкая ограничилась в этот день фотографией с тренировок.

Романтика от Александра Емельяненко и его супруги Полины.

Послание всем женщинам страны оставил глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров