Фабрисио Вердум — о предстоящем бое с Александром Волковым

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисио Вердум (23-7-1) высоко оценивает мастерство и бойцовские качества россиянина Александра Волкова (29-6), который станет его соперником в главном поединке турнира UFC Fight Night 127, но планирует покинуть октагон победителем, использовав слабые стороны визави.

«Волков действительно опасный парень, — говорит Вердум. — Это понятно не только по его выступлениям в UFC, но и по всей предыдущей карьере. Он был чемпионом Bellator, если я не ошибаюсь. У него огромный размах рук, и он очень высокий. Он настоящий тяжеловес. У него отличный муай-тай, но не хватает навыков в партере. Его стойка не идёт ни в какое сравнение с его грепплингом. Он искушённый ударник, так что я должен действовать очень осторожно. Я буду драться умно, потому что он хороший боец».

Турнир UFC Fight Night 127 состоится 17 марта в Лондоне (Англия).

Источник: FightTime

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