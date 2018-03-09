Ещё
Фабрисио Вердум — о предстоящем бое с Александром Волковым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фабрисио Вердум — о предстоящем бое с Александром Волковым 

Vringe.com 9 марта 2018
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисио Вердум (23-7-1) высоко оценивает мастерство и бойцовские качества россиянина Александра Волкова (29-6), который станет его соперником в главном поединке турнира UFC Fight Night 127, но планирует покинуть октагон победителем, использовав слабые стороны визави.
«Волков действительно опасный парень, — говорит Вердум. — Это понятно не только по его выступлениям в UFC, но и по всей предыдущей карьере. Он был чемпионом Bellator, если я не ошибаюсь. У него огромный размах рук, и он очень высокий. Он настоящий тяжеловес. У него отличный муай-тай, но не хватает навыков в партере. Его стойка не идёт ни в какое сравнение с его грепплингом. Он искушённый ударник, так что я должен действовать очень осторожно. Я буду драться умно, потому что он хороший боец».
Турнир UFC Fight Night 127 состоится 17 марта в Лондоне (Англия).
Источник: FightTime
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Шлеменко — о предстоящих боях Волкова, Нурмагомедова, Емельяненко, Гассиева: интервью О реванше Роберта Уиттакера и Йоэля Ромеро объявлено официально Андрей Орловский против Тая Туйваса на UFC 225 — СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение