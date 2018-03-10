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Однорукий боец победил соперника удушающим приемом
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Однорукий боец победил соперника удушающим приемом 

Lenta.ru 10 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Однорукий боец смешанного стиля (MMA) Ник Ньюэлл одержал победу над Сонни Люке под эгидой Legacy Fighting Alliance (LFA). Об этом сообщает MMA Mania.
Ньюэллу удалось провести удушающий прием в первом раунде поединка, вынудив соперника признать поражение. После боя спортсмен заявил, что готов к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Ньюэлл — боец с врожденной ампутацией руки. В 2015 году ему пришлось приостановить выступления в MMA из-за травмы. Бой с Люке стал первым после возвращения спортсмена на ринг. 31-летний спортсмен провел 15 боев, одержав победу в 14 из них и потерпев одно поражение.
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