Овечкин встретился с Нурмагомедовым и сделал ему подарок

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом хоккеист написал в Instagram. «Очень приятно было пожать руку чемпиону! Ты лучший! Удачи, Хабиб», — рассказал Овечкин. Нападающий также вручил бойцу именной хоккейный свитер с первым номером на спине. В феврале Нурмагомедов встретился с португальским нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду . Спортсмены обменялись подарками: россиянин получил мяч и майку с автографом, португалец — папаху. 7 апреля Нурмагомедов проведет бой в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона . На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе. 29-летний россиянин выиграл все 25 поединков в профессиональной карьере.