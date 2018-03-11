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Овечкин встретился с Нурмагомедовым и сделал ему подарок
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Овечкин встретился с Нурмагомедовым и сделал ему подарок 

Lenta.ru 11 марта 2018
Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом хоккеист написал в Instagram.
«Очень приятно было пожать руку чемпиону! Ты лучший! Удачи, Хабиб», — рассказал Овечкин. Нападающий также вручил бойцу именной хоккейный свитер с первым номером на спине.
В феврале Нурмагомедов встретился с португальским нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Спортсмены обменялись подарками: россиянин получил мяч и майку с автографом, португалец — папаху.
7 апреля Нурмагомедов проведет бой в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе. 29-летний россиянин выиграл все 25 поединков в профессиональной карьере.
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