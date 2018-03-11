Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC.

"Осталось всего четыре недели до боя. Опасный соперник и настоящий пояс на кону. Серия из десяти побед против серии их девяти. За 25-летнюю историю UFC еще не организовывал такой поединок. Это высший уровень.

Этот бой будет хорош и для фанатов, и для того, кто завоюет пояс, а UFC сделает много денег. Все будут счастливы, потому что это поединок высочайшего уровня и на сегодняшний день это самый важный бой в UFC", — цитирует Нурмагомедова bjpenn.com.

"В первую очередь, речь идет о настоящем поясе. Я буду драться не за пояс временного чемпиона, не за фейковый пояс Фергюсона и не за пояс Макгрегора, который он завоевал почти три года назад. Это пояс настоящего чемпиона.

Я собираюсь сделать так, что бой пройдет для меня легко. Люди будут говорить о нем: «Уау, еще никто не делал такого с Фергюсоном». Так, как это было с Джонсоном, Дос Аньосом, Барбозой и с другими", — сказал Нурмагомедов.

Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.

Ранее был представлен трейлер к поединку между Нурмагомедовым и Фергюсоном.