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Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона
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Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона 

Газета.Ru 11 марта 2018
Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC.
"Осталось всего четыре недели до боя. Опасный соперник и настоящий пояс на кону. Серия из десяти побед против серии их девяти. За 25-летнюю историю UFC еще не организовывал такой поединок. Это высший уровень.
Этот бой будет хорош и для фанатов, и для того, кто завоюет пояс, а UFC сделает много денег. Все будут счастливы, потому что это поединок высочайшего уровня и на сегодняшний день это самый важный бой в UFC", — цитирует Нурмагомедова bjpenn.com.
"В первую очередь, речь идет о настоящем поясе. Я буду драться не за пояс временного чемпиона, не за фейковый пояс Фергюсона и не за пояс Макгрегора, который он завоевал почти три года назад. Это пояс настоящего чемпиона.
Я собираюсь сделать так, что бой пройдет для меня легко. Люди будут говорить о нем: «Уау, еще никто не делал такого с Фергюсоном». Так, как это было с Джонсоном, Дос Аньосом, Барбозой и с другими", — сказал Нурмагомедов.
Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.
Ранее был представлен трейлер к поединку между Нурмагомедовым и Фергюсоном.
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