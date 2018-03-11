Джервонта Дэвис хочет боя в UFC 

Бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе, 23-летний Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО) заявил о желании выступать в UFC. Об этом спортсмен сообщил посредством своей официальной страницы в «Твиттере».
«Я думаю, что я хочу драться в UFC», — написал Дэвис.
Джервонта Дэвис является боксёром промоутерской компании Флойда Мейвезера. Титул чемпиона мира он завоевал в 2017 году, однако уже в конце того же года он его потерял, провалив взвешивание перед поединком с Франсиско Фонсекой. Невзирая на это он победил боксёра из Коста-Рики, оставив титул по версии IBF вакантным.