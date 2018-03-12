Женщина-боец одолела мужчину по правилам MMA

Женщина-трансгендер Анн Вериату одержала победу в своем дебютном поединке по правилам смешанного стиля (MMA) против Раильсона Пайшау. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Уважаю себя только после боя с мужчиной. Это делает меня счастливой и придает сил для тренировок. Думаю, драться с женщинами — нечестно», — сказала бразильянка перед боем. Первый в истории бразильского MMA бой женщины-трансгендера против мужчины состоялся субботним вечером в Манаусе. 21-летняя Вериату победила по очкам. Поединок проводился в весовой категории до 52 килограммов (суперлегкий вес).

Вериату — обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. Она занимается единоборствами с семи лет. Спортсменка не раз выигрывала бои у мужчин по правилам джиу-джитсу. О намерении Вериату дебютировать в MMA стало известно в феврале.

Другим примером подобных поединков стали бои с участием Фэллона Фокса, мужчины-трансгендера проводившего бои исключительно против женщин.