Ещё
Стала известна дата проведения международного турнира M-1 Challenge в Оренбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата проведения международного турнира M-1 Challenge в Оренбурге 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Соревнования пройдут 22 июня.
"Подготовка к событию уже началась", — заявила один из организаторов Елена Петрова.
Ренее словацкий боец Ивана Бухингер перед поединком в Санкт-Петербурге признался в любви к российским фанатам.
Газета.Ru: последние новости
Федор Емельяненко начал подготовку к поединку с Миром Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона Дагестанские бойцы ММА арестованы за вымогательство и разбой
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение