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Штырков: в 2018 году хочу попробовать себя в UFC или Bellator
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Штырков: в 2018 году хочу попробовать себя в UFC или Bellator 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: EPA
Пресс-служба RCC Boxing Promotion выпустила видео, в котором показала закулисье шоу «Бои в клетке RCC». Одним из главных событий выпуска стало интервью с российским бойцом ММА Иваном Штырковым, который рассказал о своём детстве, а также поделился впечатлениями от поединка с Джеффом Монсоном. «Никогда не знал, кем конкретно хотел стать в детстве. У меня не было эталонов. Были какие-то установки в голове, что нужно быть хорошим человеком, добрым, сильным. Занимаясь спортом я реализовывал это внутри себя. Когда я походил на работу, я понял, что быть профессиональным спортсменом — моё. Был момент, когда я был шокирован перед боем с Монсоном. Меня обогнал автобус, а сзади была фотография меня и Монсона. Сейчас я представляю целый город, на меня смотрят тысячи. Я занимаюсь этим уже не для себя. Самый сложный бой? С Антонио Сильвой. Это было тяжело психологически. Я волновался. Перед боем я всегда много тренируюсь, чтобы я не думал о том, что меня может что-то подвести во время боя. Убеждаю себя, что нельтзя давать себе поблажек. В нашем спорте у нас зарабатывают хорошие деньги единицы, менее одного процента. Предложений по рекламе после боя с Монсоном не поступало. Цели на 2018 год? Попробовать силы в каком-нибудь мировом промоушене. UFC или Bellator», — подчеркнул Штырков.
Посмотреть видеоотёт RCC Boxing Promotion можно на официальном YouTube-канале организации.
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 Ещё 6 источников 
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