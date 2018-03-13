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Российский боец Токов может провести бой в Bellator в мае
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Российский боец Токов может провести бой в Bellator в мае 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: EPA
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов может в мае провести поединок в рамках турнира организации Bellator. Об этом Токов сообщил ТАСС.
В октябре прошлого года у Токова был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, а поединок спортсмена на турнире Bellator 188 был отменен. Позднее россиянин перенес операцию.
"Восстановление проходит хорошо, возможно в Bellator дадут бой на май. Дату и соперника не знаю", — сказал Токов.
В активе Токова, представляющего команду Fedor Team Федора Емельяненко, 25 побед и два поражения в ММА.
Последний поединок спортсмен провел 18 февраля прошлого года, победив американца Франциско Франса.
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