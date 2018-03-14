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Американский боец получила двойную дисквалификацию за наркотики
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Американский боец получила двойную дисквалификацию за наркотики 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Боец смешанного стиля (MMA) Синтия Калвилло получила двойную дисквалификацию за употребление марихуаны, сообщает MMA Fighting.
Спортсменка была дисквалифицирована на шесть месяцев решением Американского антидопингового агентства (USADA). Санкциям Калвилло подверглась перед боем против Карлы Эспарзы, который должен был состояться в Лас-Вегасе в декабре.
В дело включилась местная атлетическая комиссия (NAC), которая повторно отстранила спортсменку от участия в официальных турнирах. Девятимесячная дисквалификация будет истекать параллельно ранее наложенной USADA. Помимо этого, 30-летнюю американку оштрафовали на 6,15 тысячи долларов.
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