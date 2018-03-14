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Холлоуэй: Брайан Ортега — очень опасный боец
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Холлоуэй: Брайан Ортега — очень опасный боец 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй подчеркнул, что его следующий соперник Брайан Ортега является очень опасным противником.
«Я рад этому поединку. Об этом поединке говорят даже больше, чем о бою с Фрэнки Эдгаром. Число фанатов Ортеги продолжает расти. Это новая эра, новые лица и абсолютно новый бой. Я с нетерпением ожидаю этот бой, Ортега — очень опасный боец, он всегда был опасен в борьбе, но его удары стали опаснее в последних боях. Когда я вижу опасность, мне хочется попробовать её, выйти в центр этого пожара. Неважно когда, уже скоро мы узнаем дату», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.
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