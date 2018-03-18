Боец Шлеменко: UFC может дать Волкову титульный бой 

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Боец Волков стал официальным претендентом на титул UFC

Женщина-трансгендер одержала победу над мужчиной в бою по правилам MMA

Боец ММА Волков: победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу