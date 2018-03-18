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Боец Шлеменко: UFC может дать Волкову титульный бой
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Боец Шлеменко: UFC может дать Волкову титульный бой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Александра Волкова над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC Fight Night 127, сообщает "Советский спорт".
"Волков громко заявил о себе: не просто выиграл решением судей, а финишировал серьезного соперника. И это уже четвертая победа кряду для Саши. Сложно сказать, дадут ли ему титульник. Но если взглянуть на тяжелый вес, то вполне могут", — цитирует Шлеменко "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что Волков стал официальным претендентом на титул UFC.
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