Боец Шлеменко: UFC может дать Волкову титульный бой 

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Александра Волкова над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC Fight Night 127, сообщает "Советский спорт".
"Волков громко заявил о себе: не просто выиграл решением судей, а финишировал серьезного соперника. И это уже четвертая победа кряду для Саши. Сложно сказать, дадут ли ему титульник. Но если взглянуть на тяжелый вес, то вполне могут", — цитирует Шлеменко "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что Волков стал официальным претендентом на титул UFC.