Брат Хабиба Нурмагомедова выступит на турнире PFL

"Абубакар Нурмагомедов будет участвовать в Гран-при PFL, которое стартует этим летом, в весовой категории до 77 кг", — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что спортсмен, являющийся двоюродным братом другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова , мог выступить на турнире UFC в Бразилии 3 февраля.

В активе Нурмагомедова 14 побед и одно поражение в ММА.

PFL (предыдущее название WSOF) была реорганизована в 2017 году. Всего в лиге будут представлены семь весовых категорий, а общий призовой фонд составит $10 млн