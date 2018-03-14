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Брат Хабиба Нурмагомедова выступит на турнире PFL
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Брат Хабиба Нурмагомедова выступит на турнире PFL 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов летом начнет выступления в организации Professional Fighters League (PFL). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Абубакар Нурмагомедов будет участвовать в Гран-при PFL, которое стартует этим летом, в весовой категории до 77 кг", — сказал Магомедов.
Ранее сообщалось, что спортсмен, являющийся двоюродным братом другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, мог выступить на турнире UFC в Бразилии 3 февраля.
В активе Нурмагомедова 14 побед и одно поражение в ММА.
PFL (предыдущее название WSOF) была реорганизована в 2017 году. Всего в лиге будут представлены семь весовых категорий, а общий призовой фонд составит $10 млн
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