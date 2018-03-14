Российских бойцов MMA обвинили в вымогательстве

Российских бойцов MMA обвинили в разбое и вымогательстве

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов были задержаны по подозрению в разбое и вымогательстве. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, Вагабов и Сулейманов входили в состав организованной группы, которая угрожала физической расправой руководителю одного из дагестанских СМИ и его родственникам. Они вымогали у потерпевших денежные средства в размере шести миллионов рублей. Позднее фигуранты совершили разбойное нападение.

Кроме спортсменов, были задержаны еще пять человек.

32-летний Вагабов выступал в промоушенах M-1, Pro FC, WFCA и WSOF. Он провел 24 боя, в которых 22 раза одержал победу, один раз проиграл и один раз завершил поединок вничью. 24-летний Сулейманов представляет клуб Eagles MMA. Последний бой спортсмен провел в промоушене Fight Nights. Его статистика — пять побед и два поражения.