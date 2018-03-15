Стали известны судьи и рефери, которые будут обслуживать соревнования в Barclays Center.
Судьи: Сал Д'Амато, Дэвид Брюс, Гленн Троубридж, Дэвид Тирелли, Кристофер Ли и Дерек Клири.
Рефери: Дэн Мираглиотта, Тодд Андерсон, Кит Питерсон и Роб Хайндс.
Отмечается, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк ответственно подошла к выбору официальных лиц на UFC 223, поскольку этот американский город неоднократно становился местом принятия скандальных судейских решений. Достаточно вспомнить поединки Холли Холм — Жермейн Де Рандами и Крис Вайдман — Гегард Мусаси.