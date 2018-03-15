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Назначены судьи и рефери на бой Фергюсон — Нурмагомедов
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Назначены судьи и рефери на бой Фергюсон — Нурмагомедов 

Советский спорт 15 марта 2018
Стали известны судьи и рефери, которые будут обслуживать соревнования в Barclays Center.
Судьи: Сал Д'Амато, Дэвид Брюс, Гленн Троубридж, Дэвид Тирелли, Кристофер Ли и Дерек Клири.
Рефери: Дэн Мираглиотта, Тодд Андерсон, Кит Питерсон и Роб Хайндс.
Отмечается, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк ответственно подошла к выбору официальных лиц на UFC 223, поскольку этот американский город неоднократно становился местом принятия скандальных судейских решений. Достаточно вспомнить поединки Холли Холм — Жермейн Де Рандами и Крис Вайдман — Гегард Мусаси.
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