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Выборгские тхэквондисты привезли два золота и одну бронзу из Калининграда
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Выборгские тхэквондисты привезли два золота и одну бронзу из Калининграда 

Ivyborg.ru 18 часов назад
Международный турнир по тхэквондо (ВТФ) «KÖNIG OPEN» в рамках «BALTIC OLYMPIC TAEKWONDO CUP» прошел в воскресенье 11 марта в Калининграде. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов их России, Латвии, Литвы, Эстонии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и республики Беларусь.
Восемь воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Выборга Ленобласти также принимали участие в турнире.
Алена Басова, выступавшая в двух весовых категориях, завоевала две золотые награды. В весовой категории 51 килограмм выборжанка в первом бою встретилась с соперницей из Латвии. Бой выдался очень напряженным, и по итогам третьего раунда счет был 9:9. Исход поединка решался первым результативным ударом. В дополнительном четвертом раунде Алена нанесла победный удар и выиграла. Выступая в весовой категории 55 килограммов, воспитанница СШОР «Фаворит» нокдауном победила хозяйку соревнований, соперницу из Калининграда.
Еще один выборжец Андрей Филиппов, выступавший в весовой категории 33 килограмма, удостоился бронзовой награды.
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