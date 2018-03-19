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Кунченко: на тренировках старался выбирать спарринг-партнёров покрупнее
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Кунченко: на тренировках старался выбирать спарринг-партнёров покрупнее 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Российский боец ММА, чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с украинцем Александром Бутенко. Бой пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 90.
«В этот раз приехал в Таиланд в разгар сезона, когда в лагере было очень много спортсменов. Тренерам приходилось делить нас по группам, пока тяжеловесы работали, легковесы отдыхали, и наоборот. Я же старался тренироваться без перерывов, находил свободное место в зале и там продолжал работать. Было много ребят из Дагестана и Чечни, бойцов из Европы и вообще со всего мира. Специально приезжал помогать мне готовиться одноклубник Павел Гордеев. На тренировках старался выбирать спарринг-партнёров покрупнее и физически сильнее, чтобы отрабатывать с ними борьбу — защиту от переводов в партер и подъём из положения лежа. Чем сложнее на тренировке, тем легче тебе будет потом в бою», — сказал Кунченко.
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