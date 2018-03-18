Российский боец Сосновский может провести следующий бой в UFC летом 

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Дмитрий Сосновский может провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) летом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена и партнер по команде Алексей Олейник.
В субботу Сосновский удушающим приемом во втором раунде победил британца Марка Годбира.
"Бой пройдет, наверное, через три-четыре месяца", — сказал Олейник.
Сосновский провел первый бой после трехлетнего перерыва, который был связан с различными травмами. Он известен своей победой над Александром Емельяненко.
Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения в ММА.