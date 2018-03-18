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Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC
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Российский боец Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Александр Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Иван Банников.
Волков в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума в четвертом раунде и продлил свою победную серию в организации до четырех поединков.
"Мы контракт изначально подписывали так, что при победе в этом бою у Саши будет титульный поединок, если не будет форс-мажоров", — сказал Банников.
Говоря о повреждениях Волкова в поединке с Вердумом, собеседник агентства отметил, что Волков не получил "ни царапины, разве что синяки".
Нынешний чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич 7 июля в США проведет бой против соотечественника Даниеля Кормье.
На счету Волкова 30 побед и шесть поражений в ММА.
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