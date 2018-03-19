Скончался чемпион мира Агаси Манукян

В США в возрасте 50 лет скончался советский и армянский борец греко-римского стиля, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка мира, чемпион мира Агаси Манукян. Об этом сообщает Sputnik-Армения

После распада СССР Агаси Манукян стал первым борцом и вторым спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира для Армении.

В 1998-1999 годах был главным тренером молодежной сборной Армении.

В 2006 году переехал в США. С 2011 года работал в Олимпийском образовательном центре в городе Маркетт (штат Мичиган).