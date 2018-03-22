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Президент М-1 рассказал о предстоящем матче Кученко-Бутенко
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Президент М-1 рассказал о предстоящем матче Кученко-Бутенко 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент организации М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением относительно предстоящего матча в рамках международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 90 между Алексеем Кунченко и Александром Бутенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Бойцы оба достойные, и это главное! У Бутенко были моменты когда он проигрывал и выигрывал, показывал себя с лучшей стороны. Помню, когда он падал в обморок и не мог согнать", — приводит слава специалиста пресс-служба Союза ММА России.
Финкельштейн также прокомментировал недавнюю победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) своего бывшего бойца Александра Волкова.
"Приятно видеть, когда реализуется потенциал бойца! Наблюдаю за Волковым давно еще когда он дрался в М-1 с Ибрагимом Магомедовым. Что есть, то есть!" — заявил функционер.
Ранее Волков поделился впечатлениями после победы над бразильцем Фабрисио Вердумом в UFC.
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