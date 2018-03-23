Президент GRPromotion рассказал о первом профессиональном ММА турнире «Гром 4» в Балашихе

Президент GRPromotion Роман Громов в преддверии первого профессионального ММА турнира «ГРОМ 4» в Балашихе дал интервью телеканалу «360».

Для начала предлагаю поговорить о вашем проекте «Гром 4», с которым вы приехали в Балашиху. Что он из себя представляет?

Роман Громов: «Гром 4» — это турнир по смешанным единоборствам глобального характера. Участвуют именитые бойцы. Очень много «тяжей»: боец из Дагестана Мурад Кандаев, представитель Азербайджана Зия Мирзоев. От других турниров, которые мы проводили до этого, «Гром 4» отличается масштабом. Если ранее площадки позволяли вместить до 500 болельщиков, то сейчас мы выступаем на «Арене Балашиха» с залом на 6 тысяч человек. Это совсем другой уровень. Мы по сути являемся неким «трамплином» для бойцов-любителей

в профессиональный спорт.

В Балашихе подобный турнир проводится впервые. С этим спортом зритель пока не знаком. Чего ждать балашихинцам? Как будут проходить поединки?

Роман Громов: В первую очередь горячих и красочных поединков. Бои будут проходить по профессиональным правилам: три раунда по 5 минут. Как правило, боец в первом же раунде выкладывается на 90%, последующие раунды позволяют сделать шоу по-настоящему

ярким, ведь у бойца начинает превалировать дух.

В чем отличие смешанных единоборств от боев без правил?

Роман Громов: бои без правил — это все-таки

пережиток прошлого. Правил практически не было. В первое время разрешались даже удары ниже пояса. Смешанные единоборства заключают в себе различные виды боевых искусств, имеющих ряд ограничений: нельзя бить бойца локтями в стойке, нельзя добивать бойца ногами, однако не запрещается побеждать любой ценой в рамках существующих правил.

Местом проведения турнира стал ледовый дворец «Арена Балашиха». Почему? Это единственная подходящая площадка в округе?

Роман Громов: как мне кажется, «Арена Балашиха» — лучшее, что есть сейчас в городском округе. К тому же администрация учреждения оказывает нам всяческую поддержку и помощь в подготовке к этому турниру. Это место имеет колоссальную историю. Здесь проходили турниры по боксу, здесь бывали именитые спортсмены. В этом здании присутствует особая энергетика, которая поможет нам качественно провести турнир.

Расскажите подробней о спортсменах-участниках? Кто из бойцов,

по-вашему

мнению, заслуживает более пристального внимания болельщиков?

Роман Громов: хотелось бы отметить Мурада Кандаева. Очень серьезный боец. Он выступал у нас на турнире «Гром 3». Одержал безоговорочную победу в первом раунде. Боец имеет хорошую физическую форму, поэтому победы ему даются легче, нежели другим бойцам. Эпатажный, интересный, веселый, при общении «живой». Встретив его на улице, никогда не подумаешь, что он боец ММА. Также у нас есть Муссандо Китомбо — бывший сотрудник ВДВ, россиянин, что не мешает ему иметь

южно-африканский

цвет кожи. Я думаю, развернется нешуточная борьба на ринге.

Профессиональный ММА турнир

«Гром-4»

на звание сильнейшего борца в единоборствах пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха» 24 марта в 18:00. Участие примут знаменитые бойцы с рекордами: Мурад Кандаев, Зия Мирзоев, Никита Маркин и его соперник Муссандо Китомбо.