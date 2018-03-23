Александр Волков: «Конфликт братьев Емельяненко вредит репутации нашего спорта»

Претендент на титул чемпиона UFC Александр Волков подчеркнул, что не хочет принимать ничью сторону в конфликте братьев Федора и Александра Емельяненко . Ранее Александр Емельяненко жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора, в частности, касательно своего боя с Мирко Крокопом в 2004 году. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких.

— Следите за конфликтом Федора и его брата Александра Емельяненко?

— Конечно, я слышал об этом, не в закрытой же комнате живу. Мне очень сложно судить, не очень хочется влезать в их конфликт и принимать чью-то сторону. Мне все равно, кто прав, кто виноват. Только сами братья знают, какая ситуация на самом деле, этого не знают даже их близкие друзья. Все это неприятно, так как вредит репутации нашего спорта, но не мне их судить.

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