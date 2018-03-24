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Мэйуэзеру не нужен чёрный пояс и удары как у Брюса Ли — Вудли
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Мэйуэзеру не нужен чёрный пояс и удары как у Брюса Ли — Вудли 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Флойд Мэйуэзер-младший начнёт активные тренировки по ММА уже со следующей недели. Об этом в интервью TMZ рассказал действующий чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, который взялся подготовить Флойда к выходу в клетку.
«Думаю, мы начнём со следующей недели. Сперва поработаем над стратегией, но и о тренировках, конечно, не забудем, — сказал Вудли. — Флойду не нужно разучивать удары ногами, как у Брюса Ли. Перед ним не стоит задача и за один день получить чёрный пояс. Его главная задача — научиться защищаться от переводов в партер, потому что в стойке с ним не сравнится ни один боец UFC».
В начале уходящей недели Мэйуэзер заявил, что будет получать лицензию на выступления в ММА, а букмекеры начали принимать ставки на его реванш с Конором Макгрегором.
Читайте также: Лучший друг Флойда Мэйуэзера боится за него в ММА  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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