Мэйуэзеру не нужен чёрный пояс и удары как у Брюса Ли — Вудли

Флойд Мэйуэзер-младший начнёт активные тренировки по ММА уже со следующей недели. Об этом в интервью TMZ рассказал действующий чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли , который взялся подготовить Флойда к выходу в клетку.

«Думаю, мы начнём со следующей недели. Сперва поработаем над стратегией, но и о тренировках, конечно, не забудем, — сказал Вудли. — Флойду не нужно разучивать удары ногами, как у Брюса Ли . Перед ним не стоит задача и за один день получить чёрный пояс. Его главная задача — научиться защищаться от переводов в партер, потому что в стойке с ним не сравнится ни один боец UFC».

В начале уходящей недели Мэйуэзер заявил, что будет получать лицензию на выступления в ММА, а букмекеры начали принимать ставки на его реванш с Конором Макгрегором

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