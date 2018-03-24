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Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл
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Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Боец Дрю Чэтмен повел себя крайне некрасиво по отношению к сопернику Ирвинсу Айале во время боя тяжеловесов под эгидой Legacy Fighting Alliance, сообщает MMA Junkie.
Айала врезался подбородком в колено соперника, после чего попал в нокаут. Торжествующий Чэтмен встал обеими ногами на спину Айалы и исполнил сальто. Однако столь неспортивное поведение не осталось безнаказанным — он получил техническое поражение и дисквалификацию.
Радиоведущий Дэвид Кларк выложил видео инцидента в своем Twitter.
«Потом произошло это. Какого черта?» — написал он.
 Ещё 2 источника 
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