Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл

Боец Дрю Чэтмен повел себя крайне некрасиво по отношению к сопернику Ирвинсу Айале во время боя тяжеловесов под эгидой Legacy Fighting Alliance, сообщает MMA Junkie

Айала врезался подбородком в колено соперника, после чего попал в нокаут. Торжествующий Чэтмен встал обеими ногами на спину Айалы и исполнил сальто. Однако столь неспортивное поведение не осталось безнаказанным — он получил техническое поражение и дисквалификацию.

Радиоведущий Дэвид Кларк выложил видео инцидента в своем Twitter