ACB 83: Керимов победил Борисова 

24 марта в Баку (Азербайджан) состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 83. В главном поединке вечера сошлись российские бойцы Рустам Керимов и Олег Борисов. Победу в нём решением судей завоевал первый. Также вашему вниманию ряд других результатов турнира.
ACB 83. Баку
Главный бой вечера:
Рустам Керимов (Россия) — Олег Борисов (Россия) — победа Керимова единогласным решением судей
Основной кард:
Амир Алиакбари (Иран) — Денис Смолдарев (Эстония) — победа Алиакбари техническим нокаутом в первом раунде Турал Рагимов (Россия) — Аттила Коркмаз (Германия) — победа Рагимова решением судей Магомед Магомедов (Россия) — Эдгар Сквиер (Латвия) — победа Магомедова решением судей Алихан Сулейманов (Россия) — Сергей Гречихо (Литва) — победа Сулейманова решением судей Бахтияр Арзуманов (Украина) — Мири Садыгов (Россия) — победа Арзуманова удушающим приёмом в первом раунде Дилено Лопес (Бразилия) — Ислам Юнусов (Россия) — победа Лопеса удушающим приёмом в первом раунде.