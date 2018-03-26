Боец MMA объяснил сальто со спины нокаутированного соперника

«Это произошло слишком быстро, так что я просто поддался инстинктам. Как только он (Айала — прим. «Ленты.ру») упал на пол, я не мог поверить в то, что это произошло так быстро. Моей естественной реакцией было забраться на него», — пояснил Чэтмен. Боец Дрю Чэтмен рассказал, что заставило его проявить неспортивное поведение по отношению к нокаутированному сопернику Ирвинсу Айале во время боя тяжеловесов под эгидой Legacy Fighting Alliance. Слова спортсмена передает MMA Fighting.

Также боец отметил, что всегда празднует свои победы акробатическими трюками. Сальто со спины поверженного Айалы по словам Чэтмена он выполнил на «подсознательном уровне».

Айала нокаутировал сам себя, ударившись подбородком о колено Чэтмена после неудачного выпада. После этого Чэтмен забрался на спину упавшего соперника и исполнил сальто. Неспортивное поведение бойца лишило его победы и привело к дисквалификации от атлетической комиссии штата Калифорния, 23-летний Чэтмен отлучен от проведения боев на 90 дней.