Биспинг ждёт от UFC приглашения на турнир в Ливерпуле

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг , который ранее подчеркнул, что может провести заключительный бой в своей карьере в мае 2018 года на турнире UFC Fight Night в Ливерпуле 27 мая, ещё раз сообщил о готовности провести поединок.

«Я попросил у UFC варианты для моего последнего боя и хочу сказать, что вечер в Ливерпуле был бы идеален. У организаторов есть мой номер телефона и я жду приглашения. Мне интересен этот поединок и я открыт для предложений на этот вечер», — заявил спортсмен BJPenn.