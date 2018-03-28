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Биспинг ждёт от UFC приглашения на турнир в Ливерпуле
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Биспинг ждёт от UFC приглашения на турнир в Ливерпуле 

Чемпионат.com 4 часа назад
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, который ранее подчеркнул, что может провести заключительный бой в своей карьере в мае 2018 года на турнире UFC Fight Night в Ливерпуле 27 мая, ещё раз сообщил о готовности провести поединок.
«Я попросил у UFC варианты для моего последнего боя и хочу сказать, что вечер в Ливерпуле был бы идеален. У организаторов есть мой номер телефона и я жду приглашения. Мне интересен этот поединок и я открыт для предложений на этот вечер», — заявил спортсмен BJPenn.
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