Фергюсон не будет избегать партера с Нурмагомедовым — Кьеза

Известный американский легковес UFC Майкл Кьеза поделился с MMAjunkie мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Тони Фергюсона (23-3) и россиянина Хабиба Нурмагомедова (25-0), который состоится 7 апреля на UFC 223 и определит нового чемпиона промоушена в лёгком весе.

Кьеза не исключает, что Фергюсон не будет избегать партера и попытается обыграть Нурмагомедова на покрытии.

«Не думаю, что Тони будет пытаться остановить тэйкдауны, и Хабиб поплатится за это, — рассуждает Кьеза. — Продолжаю придерживаться мнения, что Хабиб выиграет три раунда из пяти. Возможно, это будет раздельное решение судей. При этом, не удивлюсь, если победу в итоге одержит Тони, просто не знаю, хватит ли ему навыков грепплинга, чтобы одолеть Хабиба. Чтобы побить Хабиба, вы должны продолжать бороться, как только оказываетесь на настиле, пытаться вырваться и занять доминирующую позицию. Полагаю, Тони примет гард. Не думаю, что это плохо, но и лучшим вариантом это тоже не назовёшь».

Читайте также: Бывший соперник Нурмагомедова и Фергюсона — о шансах Тони и силе Хабиба

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.