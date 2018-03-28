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Фергюсон не будет избегать партера с Нурмагомедовым — Кьеза
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Фергюсон не будет избегать партера с Нурмагомедовым — Кьеза 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Известный американский легковес UFC Майкл Кьеза поделился с MMAjunkie мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Тони Фергюсона (23-3) и россиянина Хабиба Нурмагомедова (25-0), который состоится 7 апреля на UFC 223 и определит нового чемпиона промоушена в лёгком весе.
Кьеза не исключает, что Фергюсон не будет избегать партера и попытается обыграть Нурмагомедова на покрытии.
«Не думаю, что Тони будет пытаться остановить тэйкдауны, и Хабиб поплатится за это, — рассуждает Кьеза. — Продолжаю придерживаться мнения, что Хабиб выиграет три раунда из пяти. Возможно, это будет раздельное решение судей. При этом, не удивлюсь, если победу в итоге одержит Тони, просто не знаю, хватит ли ему навыков грепплинга, чтобы одолеть Хабиба. Чтобы побить Хабиба, вы должны продолжать бороться, как только оказываетесь на настиле, пытаться вырваться и занять доминирующую позицию. Полагаю, Тони примет гард. Не думаю, что это плохо, но и лучшим вариантом это тоже не назовёшь».
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