США нанесли удар по российским борцам

США не пустили российских спортсменов: речь идет о сборной России по вольной борьбе. 14 спортсменов и четыре тренера не были допущены на Кубок мира в американском городе Айова-Сити, который пройдет 7-8 апреля. Спортсменам отказали в собеседовании на въездную визу в американском посольстве.

Госдепартаменте США на запрос федерации ограничились стандартным комментарием «Визовая информация является конфиденциальной в соответствии с пунктом 222 Закона об иммиграции и гражданстве».

Насколько это сильный удар для российских спортсменов?

Рассуждает спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе:

— Давайте исходить из того, что это уже не первый подобного рода случай. Я вспоминаю ситуацию, которая была с президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили, когда ему запретили въезд в Соединенные Штаты. Это при том, что он вообще-то, является членом исполкома международной Федерации. Сам по себе вот этот момент уже былпросто вопиющим. То, что касается турнира в Айове, ну, знаете, если турнир стоит в сетке, то лишнее, наверное, задавать вопрос, насколько он важен. Конечно, он важен. Регламент любых соревнований, его статусность определяется тем, кто приезжает на этот турнир. Они сами себя обокрали, понимаете. Они лишили себя возможности посмотреть, как борются большие мастера, мастера мирового уровня. Я просто хочу сказать, что обида всегда присутствует в таких ситуациях. Я знаю огромное количество наших выдающихся спортсменов, которых не пустили на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анжелесе. Да, тот же Мамиашвили, который был на тот момент сильнейшим на планете, просто рвал всех на части, ему пришлось через четыре года доказывать, что он сильнейший в своей весовой категории в мире. Я думаю, что наш тренерский штаб обязательно найдет какую-то альтернативу этим не проведенным с нашим участием соревнованиям. Какую-то трагедию для спортсменов я бы не стал здесь выискивать.

— Стоит ли зеркально отвечать на такие меры?

— Знаете, я всегда в таких ситуациях вспоминаю такую хрестоматийную, что ли, историю, когда Сократ и Платон, беседуя на философские темы, гуляли по саду и вдруг Сократа ударил хвостом осел. Сократ прошел мимо. Платон задал вопрос Сократу: «А ты не ответишь ослу?» «Ослу?» — переспросил Сократ. Да, вот они такую оплеуху нашим спортсменам отвесили. Мы можем сделать то же самое. А смысл?

Российская сборная не единственная в данной ситуации, кто не получил визовой поддержки от властей США на Кубке Мира, сообщил продюсеру Business FM Сергею Бобрику президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

— Самая большая проблема — это невозможность такого уровня мероприятий провести смотр перспективных ребят, которые по праву завоевали место в команде. И для них это действительно мог быть, как всегда это было, момент истины: заявить о себе, как возможном претенденте на отбор на Олимпийские игры, показать тренерам способность. Но больше всего эта ситуация, конечно, ударила по нашим братьям, по борцовскому ковру в Соединенных Штатах, потому что всегда присутствие команды России — это дополнительный ажиотаж. Это непредсказуемость конечного результата. Борцы Соединенных Штатов Америки — это всегда сильная команда. И долгие десятилетия нас связывает не только вот профессиональные отношения, и дружеские отношения. Для борьбы Соединенных Штатов — это удар.

— Уже можно говорить, что не будет нашей сборной на этих соревнованиях как о свершившемся факте? Или есть шанс?

— На 90%. Там другая проблема. Многие другие сильнейшие команды тоже не получили визовые поддержки.

— Другие сборные тоже? Мы не единственные в этом случае?

— Конечно.

— То есть, получается, это не политика? Какие-то ответные меры последуют?

— Ответные меры — этот вопрос находится в формате международной федерациеи. Я думаю реакция должна быть определенная, потому что, подавая заявку на проведение тех или иных мероприятий, помимо технических обязательств, одним из первых стоит обязательство визовой поддержки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение по поводу просходящего. По ее словам, Россия еще в конце февраля направила США соответствующую ноту.

«Американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — сообщила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что решение о сокращении сотрудников посольства приняли год назад именно в Вашингтоне., а сегодня власти США под этим предлогом устраняют конкурентов для своих атлетов. Она МИД подчеркнула, что Соединные Штаты грубо нарушили обязательства страны, принимающей у себя международные соревнования.