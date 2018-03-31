Шлеменко: при желании М-1 может и дальше делать Кунченко конкурентные бои 

Известный российский боец Александр Шлеменко прокомментировал итоги главного события международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 90, в котором его подопечный, непобеждённыйАлексей Кунченко в четвёртый раз защитил титул М-1 Global, одержав убедительную победу над опытным Александром Бутенко.
«Еще до боя Кунченко-Бутенко я говорил, что у Алексея не должно возникнуть проблем с защитой от переводов в партер, в которых, тем более, Александр не очень силен. Отмечу, что Бутенко хорошо работает именно как грэпплер в партере и его сильная сторона в работе со стороны спины и в гарде. За 3 года в нашей школе мы сделали очень много для того, чтобы Кунченко совершенствовался. Знания постоянно обновляются, мы не стоим на месте. Когда он к нам пришёл в клуб, то по сути был один пробел в защите от переводов, который мы ликвидировали. Что касается подготовки к этому бою, то Александр самостоятельно прошёл сборы в Таиланде. Бутенко в 3-м раунде как раз потратил много сил на переводы в партер, так как в стойке не мог перебить. Если бы он перевёл Кунченко в партер, то у него был бы шанс там отдохнуть».
Алексею ещё есть с кем драться в России, бойцов полно. Если же брать категорию 77,1 кг в М-1 Challenge, то соперников мало. Организация М-1 Global очень много сделала для становления и раскрутки Алексея, и если она захочет, то может без труда и дальше делать ему конкурентные бои. Говоря о других ребятах из моей школы «Шторм», к примеру, был бы не против если бы Андрей Корешков подрался в М-1 Challenge, совместил это как-то с выступлениями в Bellator. В целом мне хотелось бы, чтобы больше бойцов из нашей школы и команды «Новый Поток» выступало в этой организации и как Кунченко конкурировали бы на высоком уровне и добивались успеха», — завершил Шлеменко.