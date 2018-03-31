Шлеменко: при желании М-1 может и дальше делать Кунченко конкурентные бои

«Еще до боя Кунченко-Бутенко я говорил, что у Алексея не должно возникнуть проблем с защитой от переводов в партер, в которых, тем более, Александр не очень силен. Отмечу, что Бутенко хорошо работает именно как грэпплер в партере и его сильная сторона в работе со стороны спины и в гарде. За 3 года в нашей школе мы сделали очень много для того, чтобы Кунченко совершенствовался. Знания постоянно обновляются, мы не стоим на месте. Когда он к нам пришёл в клуб, то по сути был один пробел в защите от переводов, который мы ликвидировали. Что касается подготовки к этому бою, то Александр самостоятельно прошёл сборы в Таиланде. Бутенко в 3-м раунде как раз потратил много сил на переводы в партер, так как в стойке не мог перебить. Если бы он перевёл Кунченко в партер, то у него был бы шанс там отдохнуть».