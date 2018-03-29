Ещё
Антонио Сильва может подписать контракт с российским промоушеном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антонио Сильва может подписать контракт с российским промоушеном 

Советский спорт 3 часа назад
«Люди не хотят говорить об уходе на пенсию, но это часть жизни каждого бойца. Я думаю, что буду драться еще два года, но я все еще хочу связан с единоборствами после окончания карьеры. Я хочу делать то, что я люблю. Я хочу открыть зал джиу-джитсу. Я всегда хотел работать с детьми и испытывать хорошую энергию. Разумеется, я хочу работать и со взрослыми, но только любителями. Я не хочу тренировать профессиональных бойцов ММА», — приводит слова Сильвы Bloody Elbow.
38-летний бразилец потерпел два поражения в последних боях против Ивана Штыркова и Виталия Минакова. Все бои прошли на территории России.
«Я все еще в России. Я подписал контракт на четыре боя. Думаю, я вернусь в ноябре. У меня была операция на колене и мне надо пересидеть до мая. Мне понадобится время, чтобы вернуться в форму и мое колено снова вернуло силу. Некоторые другие промоушены звонили мне и говорили, что хотят, чтобы я провел бой в августе. Мы ведем переговоры. Мой контракт позволяет мне драться в других промоушенах», — отметил Сильва.
Советский спорт: последние новости
Николай Валуев: Видна политическая подоплека в решении не выдавать визы российским борцам Бойца ММА дисквалифицировали за неуважение к нокаутированному сопернику (видео) Тайрон Вудли: Мэйвезеру не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР35
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение