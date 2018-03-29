Антонио Сильва может подписать контракт с российским промоушеном

«Люди не хотят говорить об уходе на пенсию, но это часть жизни каждого бойца. Я думаю, что буду драться еще два года, но я все еще хочу связан с единоборствами после окончания карьеры. Я хочу делать то, что я люблю. Я хочу открыть зал джиу-джитсу. Я всегда хотел работать с детьми и испытывать хорошую энергию. Разумеется, я хочу работать и со взрослыми, но только любителями. Я не хочу тренировать профессиональных бойцов ММА», — приводит слова Сильвы Bloody Elbow.

«Я все еще в России. Я подписал контракт на четыре боя. Думаю, я вернусь в ноябре. У меня была операция на колене и мне надо пересидеть до мая. Мне понадобится время, чтобы вернуться в форму и мое колено снова вернуло силу. Некоторые другие промоушены звонили мне и говорили, что хотят, чтобы я провел бой в августе. Мы ведем переговоры. Мой контракт позволяет мне драться в других промоушенах», — отметил Сильва.