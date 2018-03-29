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Бутенко перевесил Кунченко на взвешивании перед M-1 Challenge 90
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Бутенко перевесил Кунченко на взвешивании перед M-1 Challenge 90 

Советский спорт 2 часа назад
​Алексей Кунченко (76,8 кг)— Александр Бутенко (77 кг)
Джо Риггс (США, 83,4 кг) — Борис Полежай (Украина, 83,8 кг)
Рафаэль Диас (Бразилия, 60,6 кг) — Вадим Малыгин (56,6 кг)
Садо Укар (Австрия, 72,9 кг) — Магомедкамиль Маликов (73,4 кг)
Сильмар Нуньес (Бразилия, 82,7 кг) — Олег Оленичев (83,7 кг)
Тахир Абдуллаев (Азербайджан, 70 кг) — Роман Богатов (70,3 кг)
Нурелес Айдаров (59 кг) — Олег Личковаха (58,8 кг)
Абылкасым Якубов (Кыргызстан, 92,4 кг) — Дмитрий Тебекин (93 кг  Дамьен Пелтье (Франция, 65,7 кг) — Максим Кулдашев (65,7 кг)
Бакари Эль Анвар (Франция, 91,3 кг) — Александр Попов (92,2 кг)
Вячеслав Бабкин (83,8 кг) — Владимир Трусов (83,6 кг)
Мовсар Боков (77 кг) — Леван Солодовник (76,9 кг)
Напомним, турнир пройдет на «М-1 Арене» 30 марта. В главном бою между Кунченко и Бутенко будет оспариваться пояс чемпиона в полусреднем весе. Им владеет Кунченко.
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