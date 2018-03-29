Бутенко перевесил Кунченко на взвешивании перед M-1 Challenge 90

Джо Риггс (США, 83,4 кг) — Борис Полежай (Украина, 83,8 кг)

Садо Укар (Австрия, 72,9 кг) — Магомедкамиль Маликов (73,4 кг)

Нурелес Айдаров (59 кг) — Олег Личковаха (58,8 кг)

Абылкасым Якубов (Кыргызстан, 92,4 кг) — Дмитрий Тебекин (93 кг Дамьен Пелтье (Франция, 65,7 кг) — Максим Кулдашев (65,7 кг)

Вячеслав Бабкин (83,8 кг) — Владимир Трусов (83,6 кг)

Мовсар Боков (77 кг) — Леван Солодовник (76,9 кг)

Напомним, турнир пройдет на «М-1 Арене» 30 марта. В главном бою между Кунченко и Бутенко будет оспариваться пояс чемпиона в полусреднем весе. Им владеет Кунченко.