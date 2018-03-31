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Нурмагомедов пообещал победить Фергюсона досрочно
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Нурмагомедов пообещал победить Фергюсона досрочно 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известный российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который 7 апреля проведет в рамках американской лиги UFC поединок с Тони Фергюсоном намерен завершить его досрочно. Матчевая встреча двух легковесов за пояс Лиги пройдет на арене в Бруклине.
"Собираюсь ударить его тяжелым левым хуком, тогда он упадет, и я его задушу, — приводит слова Нурмагомедова издание «Спорт-экспресс». — Он крутой парень и очень хороший боец. У Фергюсона серия из десяти побед подряд в UFC, но организация не проявляет к нему должного уважения из-за Конора Макгрегора, потому, что тот все еще действующий чемпион".
"Тони — временный чемпион, и я этого не понимаю, — продолжает Нурмагомедов. — Мне кажется, что он и сам крайне расстроен этим фактом. Тони — отличный боец, но я не понимаю его как личность, иногда он выглядит просто глупо".
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